歌手・俳優として活躍し、2018年に亡くなったスーパースター・西城秀樹さんのデビュー55周年を記念して、全ヒットシングルのサブスク配信解禁が決まった。【画像多数】西城秀樹さんのヒット曲ずらり…懐かしのジャケット第一弾では、西城さんの誕生日、4月13日に1972年のデビューから1982年までのシングル曲43曲を「HIDEKI SINGLES Vol.1」として、主要音楽ストリーミングサービス／ダウンロードサイトにて配信スタートする。