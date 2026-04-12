「福島牝馬Ｓ・Ｇ３」（１９日、福島）昨年はオークス４着、秋華賞３着、エリザベス女王杯２着と、Ｇ１級の力を示したパラディレーヌ。今季初戦の中山牝馬Ｓは３着止まりだったが、上位２頭に伸び負けしたのはハンデ差の分だろう。１週前追い切りは、栗東坂路で４Ｆ５３秒５−１２秒３を記録し、力強く登坂。実戦を使って上昇気配。今後のためにもここで賞金を加算しておきたい。中山金杯は４着に敗れ、連勝が止まったカネラ