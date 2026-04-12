「福島牝馬Ｓ・Ｇ３」（１９日、福島）

昨年はオークス４着、秋華賞３着、エリザベス女王杯２着と、Ｇ１級の力を示したパラディレーヌ。今季初戦の中山牝馬Ｓは３着止まりだったが、上位２頭に伸び負けしたのはハンデ差の分だろう。１週前追い切りは、栗東坂路で４Ｆ５３秒５−１２秒３を記録し、力強く登坂。実戦を使って上昇気配。今後のためにもここで賞金を加算しておきたい。

中山金杯は４着に敗れ、連勝が止まったカネラフィーナ。直線で馬場の悪い内めを通ったことで、もうひと伸びを欠く形に。ただ、牡馬相手だったことを考慮すれば酌量の余地がある。未勝利から４連勝でリステッドＶを飾った素質馬。牝馬限定戦なら好勝負に持ち込める。

ここまで７戦して４戦３勝、２着３回とまだ底を見せていないジョイフルニュース。前走の東風Ｓは外から猛追して勝ち馬に首差まで迫り、脚力の高さを示した。１週前追い切りは、美浦Ｗで６Ｆ７８秒１−１１秒０。３頭併せで最先着と好気配。重賞初Ｖの好機が巡ってきた。

福島記念１１着からの巻き返しを期すコガネノソラ。内枠で身動きが取れずに消化不良の一戦となったが、２４年のクイーンＳを制したように牝馬同士のＧ３なら地力は上位。１週前追い切りでは、美浦坂路の併せ馬で０秒９先着。全４勝を挙げる芝１８００メートルで本領発揮といく。

小倉牝馬Ｓは４着に健闘したテレサ。外差し馬場でゴール前は上位勢にのみ込まれたが、直線ラチ沿いからいったんは先頭に立って見せ場は十分。先につながる内容だった。今回は首位争いになっていい。