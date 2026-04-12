若手の長打攻勢で逆転勝ちを収めたDeNA。派手は攻撃は見事の一語だが、バッテリーの地道な作業もゲームのポイントとなった。4点のビハインドから4回、そこまでパーフェクトに抑えられていた床田寛樹から2点を返し反撃体勢を整えた矢先の5回表、先頭の勝田成に石田裕太郎が死球を与えてしまう。追加点を取られたくない場面で俊足ランナーを出塁させ、相手クリーンアップを迎える。一気に広島に流れを持っていかれそうなケース