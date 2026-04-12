◇女子ゴルフツアー富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日（2026年4月12日埼玉県石坂ゴルフ倶楽部（6580ヤード、パー72））73とスコアを落とし、5位に終わった吉田鈴（22ー大東建託）は諦観したような表情を見せた。「3日間を通してショットが良くて、パットがもう少しみたいな、本当にそういう1週間でした」優勝への道のりが簡単ではないことは十分分かっていた。「まだトップ10が、トップ5がない状況だ