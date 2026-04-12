【モデルプレス＝2026/04/12】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」の公式Instagramが4月11日、更新された。元乃木坂46の与田祐希の裏話に驚きの声が寄せられている。【写真】25歳元乃木坂人気メン「いつもよりほっそり」視聴者驚きの減量後の姿◆与田祐希「リブート」役作り秘話明らかに同作で戸田恵梨香演じる幸後一香の妹・綾香を演じた与田。重い病気で入院生活を送るという難しい役柄を務めた。公式Instagr