元乃木坂46与田祐希「リブート」役作り裏話に驚きの声相次ぐ「プロ意識に感動」「努力の賜物」
【モデルプレス＝2026/04/12】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」の公式Instagramが4月11日、更新された。元乃木坂46の与田祐希の裏話に驚きの声が寄せられている。
【写真】25歳元乃木坂人気メン「いつもよりほっそり」視聴者驚きの減量後の姿
同作で戸田恵梨香演じる幸後一香の妹・綾香を演じた与田。重い病気で入院生活を送るという難しい役柄を務めた。
公式Instagramでは、オフショットとともに「与田祐希さんのウラ話」と題し、与田にまつわる裏話を公開。「ずっと病院の中での撮影だった与田さん 今回の役になりきるために、実は減量して挑んでくれました」と役柄に合わせて減量していたことが紹介され、「そのおかげで撮影初日から、まさに綾香そのものでした」とつづっていた。
この裏話を受け、視聴者やファンからは「努力の賜物」「たしかにいつもよりほっそりしていた」「役作りすごい」「プロ意識に感動」と反響が寄せられている。
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”となっている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳元乃木坂人気メン「いつもよりほっそり」視聴者驚きの減量後の姿
◆与田祐希「リブート」役作り秘話明らかに
同作で戸田恵梨香演じる幸後一香の妹・綾香を演じた与田。重い病気で入院生活を送るという難しい役柄を務めた。
公式Instagramでは、オフショットとともに「与田祐希さんのウラ話」と題し、与田にまつわる裏話を公開。「ずっと病院の中での撮影だった与田さん 今回の役になりきるために、実は減量して挑んでくれました」と役柄に合わせて減量していたことが紹介され、「そのおかげで撮影初日から、まさに綾香そのものでした」とつづっていた。
◆鈴木亮平主演「リブート」
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”となっている。（modelpress編集部）
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