俳優の船越英一郎（65）が11日放送のBS日テレ「森田健作アワー人生ケンサク窓」（土曜前9・00）にゲスト出演し、かつての2拠点生活を振り返った。1982年のTBSドラマ「父の恋人」でデビュー。その後20代後半から25年間「ずっと京都と東京の2拠点生活」で連続ドラマや2時間ドラマなどに出演した。「2時間ドラマが一番忙しい頃は京都で時代劇や現代劇のレギュラーをやって、2時間ドラマは大概地方で撮っていたから東京にほとん