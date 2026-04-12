4月になって、お弁当生活がスタート。何かと慌ただしい朝は、レンチン1回で主菜も副菜も仕上げましょう。淡泊な鶏胸肉は、パンチのあるチリソースで満足感のある味わいに。しょうがをきかせた青梗菜も合わせてバランスよくまとまります。冷めてもおいしく、白いご飯にぴったりです。『鶏チリ弁当』のレシピ材料（1人分）【鶏肉のチリソース】 鶏胸肉（皮なし・小）……1/2枚（約100g） 〈A〉トマトケチャップ……大さじ2