【モデルプレス＝2026/04/12】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が4月11日、自身のInstagramを更新。家族でのお出かけショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】53歳2児の父芸人「怯えてる表情が可愛い」長男＆キャラクターとの3ショット◆ 蜂谷晏海、息子を抱える井戸田のショットを公開蜂谷は「今日はいいお天気で暑いくらいだった〜！」とつづり、街中での写真を複数枚投稿。「黄色のキャラクター