パンスターズ彗星が見頃 2025年9月に発見された彗星、PANSTARRS彗星（C/2025 R3 (PANSTARRS)、この記事では「パンスターズ彗星」と表記）が、2026年4月に見頃を迎えています。 【図解】いつ？どの方角？【画像を見る】パンスターズ彗星の美しい姿（11日未明に岡山県美作市で撮影） RSK山陽放送にきのう（11日）未明に撮影した美しい画像が届きました。午前3時45分、岡山県美作市で撮影した画像です。 どんな