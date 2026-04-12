パンスターズ彗星が見頃

2025年9月に発見された彗星、PANSTARRS彗星（C/2025 R3 (PANSTARRS)、この記事では「パンスターズ彗星」と表記）が、2026年4月に見頃を迎えています。

【図解】いつ？どの方角？【画像を見る】パンスターズ彗星の美しい姿（11日未明に岡山県美作市で撮影）

RSK山陽放送にきのう（11日）未明に撮影した美しい画像が届きました。午前3時45分、岡山県美作市で撮影した画像です。

どんな彗星？

パンスターズ彗星は、2025年9月8日に発見された新彗星です。





国立天文台によりますと、発見当初は、太陽から遠かったこともあり約20等と暗い彗星でしたが、一般的な彗星よりは急なペースで増光した結果、3月後半には8等ほどの明るさとなって小型の望遠鏡でも観察が可能となりました。暗い空で撮影された写真には、尾が伸びた様子もみられます。

パンスターズ彗星が近日点を通過する（太陽に最も接近する）のは、4月20日7時頃で、このとき彗星は太陽から0.50天文単位（約7500万キロメートル）の距離まで近づきます。この前後の時期で彗星活動はピークを迎えるものと予想されます。



地球への最接近は4月26日18時頃（日本時。世界時では同日9時頃）で、この時の彗星と地球の距離は0.49天文単位（約7300万キロメートル）です。

このような状況などを考慮すると、パンスターズ彗星が最も明るくなるのは4月25日頃と予想されますが、見かけの位置が太陽に近く、彗星の観察には不向きです。



この直前となる4月15日から20日頃の明け方が、最も観察しやすい時期だと考えられます。暗い場所で空の澄んだ時に観察した場合には、肉眼でかすかに見えるかもしれません。市街地では肉眼で見るのは難しそうですが、適切に設定したカメラで撮影することで、ぼんやりとした姿や少々伸びた尾の様子を写すことができそうです。

4月下旬以降は位置が悪く、日本からの観察が難しくなります。5月上旬から中旬にかけて、夕方の超低空で観察できるチャンスがありますが、太陽からも地球からも離れて暗くなっていく頃で、観察は簡単ではないでしょう。

いつ、どの方角？

国立天文台によりますと、日本から比較的条件よく見えるのは4月中旬から22日頃までの明け方の空で、そのときの明るさはおよそ3等から4等になることが期待されます。



位置が低空のため、3等の明るさの彗星を肉眼で見るのは少々難しいのですが、よく晴れた空が澄んだ日に暗い場所で見た場合には、肉眼でぼんやりとした彗星の姿を観察できる可能性があります。



また4等程の場合でも、双眼鏡を使うことで観察が可能になると予想されます。さらに適切に設定したカメラによる撮影では、尾の様子も写すことができそうです。



パンスターズ彗星は、星空の中を日々移動していくため、観察する日により位置が変わっていきます。また明るさも日々変化していきます（位置は東京の場合）。

4月11日から4月17日頃（明け方の低空）

国立天文台によりますと、この時期のパンスターズ彗星は、低い空に位置しますが、日の出前の明け方に東から東北東の空で観察することができます。



太陽にも地球にも近づいていくことで、約5等から約4等（予想、以下同じ）へとその明るさを増していきます。一般に6等よりも明るければ肉眼で見える明るさですが（十分に暗い空の場合）、彗星の位置する低空は、薄明が影響したり、また地上の明かりやもやなどの影響を受けたりして、この時期の肉眼での観察は難しそうです。



望遠鏡や双眼鏡を使うと見える可能性が高くなりますが、それでも簡単ではないでしょう。

また、尾も少しずつ伸びてくる時期でもあります。彗星の尾にはイオンの尾（ガスの尾）とダストの尾（塵の尾）の2種類があり、4月上旬にはイオンの尾が写真によく写るようになっていました。ただしイオンの尾は淡いため、肉眼で観察することはかなり難しいでしょう。双眼鏡や望遠鏡を使っても、見えづらいことが予想されます。

4月18日から4月22日頃（明け方の超低空）

国立天文台によりますと、この時期の彗星は、4月19日に近日点を通過し、彗星活動が最も活発になる頃です。しかしながら、位置が非常に低い空になるため、観察は徐々に難しくなっていきます。



一方で、時間とともに薄明や朝焼けが明るくなりますので、観察するタイミングも難しくなるでしょう。

彗星の位置はとても低く、東北東の方向が地平線近くまで開けた場所での観察が必要となります。彗星の明るさは、約4等から3等程へと増していきます。



よく晴れた空の澄んだ日に暗い場所で観察した場合には、かすかにぼんやりとした彗星の姿が肉眼で見える可能性があります。



肉眼で見えづらい場合には、双眼鏡や望遠鏡を使えば観察しやすくなるでしょう。双眼鏡で見えた後に改めて肉眼で探してみると、彗星が見えるようになることもあります。



一方、超低空では、もやや地上の光の影響を受けやすいため、彗星自体が明るくなっていても高度が低くなることの影響で見つからないこともあるでしょう。

撮影のポイント

国立天文台によりますと、適切な設定をしたカメラでは、彗星の姿を撮影することができそうです。露出時間などを調整しながら撮影してみましょう。



また、彗星の尾がさらに伸びることも期待され、特に写真には写りやすくなるでしょう。尾の長さは予想しづらいのですが、写り具合などを見ながら、構図を工夫すると良いでしょう。また尾が短い場合には望遠レンズを使うなどして、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。

ダストの尾が伸びた場合には、双眼鏡でその尾の様子を観察できるかもしれません。ただし彗星本体よりは淡いため、やはり低空のもやなどにまぎれてしまうかもしれません。注意深く観察してください。（国立天文台ホームページから）