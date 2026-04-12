羽生結弦の単独公演『Yuzuru Hanyu "REALIVE" an ICE STORY project』が４月11日、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで開幕した。羽生は、競技者時代からプロアスリートへ転向後に演じてきたプログラムを披露。休養期間中のメンテナンスを経て変化した身体でどう演じるのか。そして、その場でしか見られない一期一会のプログラムで"今ここに生きていること"を見せるーーそんな意図を持ったアイスショーは、サプライズも含