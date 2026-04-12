お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也（55）が12日、TBSの情報番組「上田晋也のサンデーQ」（日曜前11・35）に生出演。放送前に同局「サンデー・ジャポン」（日曜前9・54）出演者と掛け合いをして盛り上げる場面があった。サンジャポMCのお笑いコンビ「爆笑問題」の太田光、田中裕二と交流の深い上田。番組では前週に続いて「サンデー・ジャポン」の放送終わり直前のスタジオと映像をつないでクロストークを実施した。