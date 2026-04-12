5月3日、5月4日の2日間、東京・品川のグランドプリンスホテル新高輪大宴会場・飛天にて開催する「仮面ライダーゼッツInto the Dream」に関して、本イベントの有料配信チケットの発売と、オリジナルグッズが発表された。○有料配信チケット発売“第2章”に突入し、さらなる盛り上がりを見せる『仮面ライダーゼッツ』。本イベント「仮面ライダーゼッツ Into the Dream」の会場チケットも両日即完売となり、ファンの期待に応える形で