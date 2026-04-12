[4.11 国際親善試合 日本 1-2 アメリカ カリフォルニア]日本女子代表(なでしこジャパン)は現地時間11日、アメリカ・カリフォルニアで行われた国際親善試合でアメリカ女子代表と対戦し、1-2で敗れた。アメリカとは場所を変えながら3連戦を実施。15日にワシントンで、18日にはコロラドで試合を行う。3月に女子アジアカップを制した日本だが、ニルス・ニールセン監督が契約満了で退任。狩野倫久コーチが監督代行を務め、新体制で