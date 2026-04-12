《想像の100倍キレキレだし動きイケメン》《元気に踊るイワシカちゃんを見てるだけで、すっごく幸せな気持ちになれるよ》《魂の荒ぶりが出ていて最高です》【写真】中の人がすごい…キレキレダンスが話題の着ぐるみキャラと、TikTokのコメントで絶賛されているのは生姜の酢漬で人気の「岩下の新生姜」公式キャラクターであるイワシカちゃんのダンス動画。公式キャラのキレキレダンスが話題「岩下の新生姜ミュージアム（栃木県栃