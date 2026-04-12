ミニバンに「走りの興奮」を！ かつてスズキは、ミニバンの高い利便性に、乗用車が持つワクワクするような走りの楽しさを加え、これまでにない「新しい空間価値」を求めて意欲作を開発していました。20年以上前に、圧倒的な存在感と洗練されたパッケージングを両立し、プライベートジェットのような贅沢な移動空間を示したのは「Suzuki P.X（スズキ ピー・エックス）」です。【画像】超カッコイイ！ これがスズキの「“4WD”ミ