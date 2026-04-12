100周年を迎えた『トライデント』と『マセラティ・コルセ』4月10〜12日に幕張メッセで開催中の『オートモビルカウンシル2026』。マセラティ・ジャパンのブースには、現行車種の『GT2ストラダーレ』と2003年型『グランスポーツ・トロフェオ』の2台が展示された。【画像】新旧2台のレーシングなモデルが登場したマセラティ・ブースと、展示車『GT2ストラダーレ』をもっと詳しく！全80枚2026年、マセラティ・ブランドの象徴である『