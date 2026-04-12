100周年を迎えた『トライデント』と『マセラティ・コルセ』

4月10〜12日に幕張メッセで開催中の『オートモビルカウンシル2026』。マセラティ・ジャパンのブースには、現行車種の『GT2ストラダーレ』と2003年型『グランスポーツ・トロフェオ』の2台が展示された。

【画像】新旧2台のレーシングなモデルが登場したマセラティ・ブースと、展示車『GT2ストラダーレ』をもっと詳しく！ 全80枚

2026年、マセラティ・ブランドの象徴である『トライデント』と、サーキットを起点とするモータースポーツ活動『マセラティ・コルセ』が、ともに100周年を迎える。そこで出展テーマは、『トライデントとコルセ、100年の軌跡』とされた。



現行車種のGT2ストラダーレと2003年型グランスポーツ・トロフェオを展示。 山田真人

『トライデント』は、ローマ神話に登場する海の神ネプチューンが持つ『三つ叉の槍』に由来。ちなみに、マセラティの最新エンジン『ネットゥーノ』という名称は、ネプチューンのイタリア語表記でもある。

『レース』や『競技』を意味するイタリア語

1914年、創業に関わったマリオ・マセラティは、ボローニャのネプチューン像に着想を得て、このエンブレムを生み出したという。強さや勇気、そして支配の象徴として、マセラティというブランドの歴史とともに受け継がれてきた。

また、マセラティはサーキットから生まれたブランドでもある。『マセラティ・コルセ』のコルセとは『レース』や『競技』を意味するイタリア語だ。

つまり、マセラティ・コルセはマセラティの原点を体現する存在である。1957年にファン・マニュエル・ファンジオが初めてF1世界選手権でタイトルを獲得し、2000年代にはMC12がFIA GT選手権で数々の栄冠を手にしたその精神は、今も受け継がれている。

ふたつの起源を軸にした2台の車両を展示

GT2ストラダーレは、レーシングカーであるGT2をベースに公道走行を可能にした、いわば『公道を走れるレーシングカー』だ。

コクピットの後ろにミドシップ搭載された3L V6ツインターボの『ネットゥーノ』エンジンは、最高出力640ps/最大トルク720Nmとなり、8速DCTを介して、最高速度は324km/h、0-100km/h加速は2.8秒というハイパフォーマンスを発揮。



2003年に開催された『トロフェオ・マセラティ』のために開発された。 山田真人

展示車両は、ルーフやエアロパーツなどがカーボン仕上げで、インテリアにもカーボンファイバー・パッケージや4点シートベルト、ハイプレミアムサウンドシステムなどのオプションを装着。そして何よりも、『ジャッロ・ジェニオ』という鮮やかなイエローのボディカラーが目立っていた。

2003年のワンメイクレース車両

グランスポーツ・トロフェオは、2003年に開催された『トロフェオ・マセラティ』というワンメイクレースのために開発されたモデル。市販車のグランスポーツをベースに、サーキット走行へ特化したコンペティション仕様のレーシングカーだ。

425bhpと460Nmを発生する4.2LのV8 DOHCに2ペダルMTというパワートレインは市販モデルと基本的に同様だが、レース専用エグゾーストや大型リアスポイラーなどのエアロパーツを装着。足まわりやブレーキも強化され、室内にはロールケージも備えていた。

展示車両は、ビアンコ・エルドラードというホワイトのボディカラーに、ブルー・マセラティと呼ばれる青色で、2本のストライプやミラー、ドア下部などがペイントされている。総生産台数は77台という、きわめて希少なモデルでもある。

マセラティのブースではアクセサリーグッズの展示販売なども行われた。