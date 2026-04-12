俳優の堤真一が主演を務める、TBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』（毎週日曜 後9：00）が、12日にスタートする。物語を彩る豪華キャスト33人を一挙に紹介する。【写真多数】堤真一、山田裕貴、有村架純ら…豪華キャストを一挙紹介！堤真一が演じる伍鉄文人は、大学で准教授を務めながら「ブラックホール」の研究をしている宇宙物理学者。天才“すぎる”頭脳と知識を持ち合わせているが故に、悪意なく思ったことを発言してしまう。周囲