ホクホクとした食感と独特の香りがたまらない「そら豆」。今の時期しか味わえない旬の味ですが、「茹でる以外にどう食べればいいの？」と迷うこともありますよね。今回は、すべて10分以内で作れる簡単レシピを8選ご紹介。シンプルな塩茹でから、お酒に合うおしゃれな炒め物まで、そら豆を賢くおいしく楽しみましょう！【旬の味】シンプルが一番！ そら豆の塩ゆでそら豆本来の甘みをダイレクトに味わうなら、やっぱり塩茹でが一番で