◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３ヤクルト（１１日・東京ドーム）巨人が１４日からの阪神３連戦（甲子園）で先発ローテーションを再編することが１１日、分かった。開幕から木曜日に登板の則本昂大投手（３５）が初戦に、火曜ローテだったＦ・ウィットリー投手（２８）が第３戦に回ることが判明した。移籍後初勝利を狙う則本は前回９日の広島戦（マツダ）が雨天中止となった影響で、間隔を空けて休養十分で臨むことが可能に。