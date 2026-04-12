◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―３ヤクルト（１１日・東京ドーム）

巨人が１４日からの阪神３連戦（甲子園）で先発ローテーションを再編することが１１日、分かった。開幕から木曜日に登板の則本昂大投手（３５）が初戦に、火曜ローテだったＦ・ウィットリー投手（２８）が第３戦に回ることが判明した。

移籍後初勝利を狙う則本は前回９日の広島戦（マツダ）が雨天中止となった影響で、間隔を空けて休養十分で臨むことが可能に。初先発した２日の中日戦（バンテリンＤ）ではチーム最長７回を２失点と好投。６連戦の頭、より長い回を投げる役割を任された。

新外国人のウィットリーは２先発で防御率４・９１。敗戦投手になった７日の広島戦（マツダ）は６回５失点と課題を残した。中６日から中８日と一度間隔を空け、より万全な状態でマウンドに送り出す。

第２戦は予定通り田中将。開幕から２登板で１勝、防御率１・４２と安定感が光っている。東京Ｄでの開幕カードは竹丸、ハワード、山城を投入し１勝２敗。今季２度目のカードとなる伝統の一戦。初対決の３枚で敵地に乗り込む。