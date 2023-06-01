ブンデスリーガ 25/26の第29節 ウォルフスブルクとアイントラハト・フランクフルトの試合が、4月11日22:30にフォルクスワーゲン・アレーナにて行われた。 ウォルフスブルクはモハメド・アムーラ（FW）、イェスパー・リンドストロム（MF）、パトリック・ビマー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアイントラハト・フランクフルトはヨナタン・ブルカ