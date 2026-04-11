現地４月11日に開催されたプレミアリーグ第32節で、首位のアーセナルが本拠地エミレーツに13位ボーンマスを迎えた。立ち上がりは膠着状態が続いたなか、アーセナルは17分に先制点を献上する。右サイドを崩されると、トリュフェルのクロスから19歳のクルピにダイレクトシュートを決められた。ビハインドを負ったホームチームはその３分後、ライスの左CKにハバーツが頭で合わせるも、わずかに枠の上に外れる。それでも34分、