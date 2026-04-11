プレミア首位アーセナルが９試合ぶりの黒星。ヨケレスのPK弾で一時同点も、ボーンマスに１−２敗戦。次節は２位マンCとの直接対決

プレミア首位アーセナルが９試合ぶりの黒星。ヨケレスのPK弾で一時同点も、ボーンマスに１−２敗戦。次節は２位マンCとの直接対決