プレミア首位アーセナルが９試合ぶりの黒星。ヨケレスのPK弾で一時同点も、ボーンマスに１−２敗戦。次節は２位マンCとの直接対決
現地４月11日に開催されたプレミアリーグ第32節で、首位のアーセナルが本拠地エミレーツに13位ボーンマスを迎えた。
立ち上がりは膠着状態が続いたなか、アーセナルは17分に先制点を献上する。右サイドを崩されると、トリュフェルのクロスから19歳のクルピにダイレクトシュートを決められた。
ビハインドを負ったホームチームはその３分後、ライスの左CKにハバーツが頭で合わせるも、わずかに枠の上に外れる。
それでも34分、敵陣ボックス内でガブリエウが放ったシュートが相手の手に当たってPKを獲得。これをヨケレスが確実に仕留めて試合を振り出しに戻した。このまま１−１で前半を終える。
迎えた後半、アーセナルは54分に一挙３枚替え。ハバーツ、マルチネッリ、マドゥエケの３人に代えて、エゼ、トロサール、ダウマンを投入する。
65分にはホワイトのロングボールに抜け出したヨケレスがネットを揺らしたが、オフサイドの判定で得点は認められず。
ゴールを奪えずにいると、74分に一瞬の隙を突かれて失点。巧みな連係で中央から突破され、最後はスコットに右足のシュートでネットを揺らされた。
終盤には猛攻を仕掛けるも、最後まで追いつくことはできず。１−２で敗れてプレミア９試合ぶりの黒星を喫した。次節は19日に敵地で２位マンチェスター・シティとの直接対決だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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立ち上がりは膠着状態が続いたなか、アーセナルは17分に先制点を献上する。右サイドを崩されると、トリュフェルのクロスから19歳のクルピにダイレクトシュートを決められた。
ビハインドを負ったホームチームはその３分後、ライスの左CKにハバーツが頭で合わせるも、わずかに枠の上に外れる。
迎えた後半、アーセナルは54分に一挙３枚替え。ハバーツ、マルチネッリ、マドゥエケの３人に代えて、エゼ、トロサール、ダウマンを投入する。
65分にはホワイトのロングボールに抜け出したヨケレスがネットを揺らしたが、オフサイドの判定で得点は認められず。
ゴールを奪えずにいると、74分に一瞬の隙を突かれて失点。巧みな連係で中央から突破され、最後はスコットに右足のシュートでネットを揺らされた。
終盤には猛攻を仕掛けるも、最後まで追いつくことはできず。１−２で敗れてプレミア９試合ぶりの黒星を喫した。次節は19日に敵地で２位マンチェスター・シティとの直接対決だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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