3月12日にサムスンの最新フラッグシップスマホ「Galaxy S26」シリーズが発売されました。コンパクトで高性能な「Galaxy S26」と、その大画面モデル「Galaxy S26+」、4眼カメラとSペンを搭載する最上位モデル「Galaxy S26 Ultra」の全3モデルから選べます。 ▲左からGalaxy S26 Ultra、Galaxy S26+、Galaxy S26いずれもサムスンが注力する「Galaxy AI」を搭載するハイエンドモデルですが、最も注目されているのはGalaxy S26 Ultra。