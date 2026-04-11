11日午後、長野市の長野県庁の敷地内でイノシシが出没し、その後、近くで捕獲されました。けが人はいませんでした。県庁近くの川沿いに集まる警察や市、それに猟友会などの関係者。捕獲されたイノシシが運び出されていきます。 警察によりますと11日午後2時ごろ、県庁のロータリーにイノシシがいるのを職員が発見しました。その後、イノシシは午後4時半前に県庁の西側で捕獲されました。けが人はいませんでした。