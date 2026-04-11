愛犬へのあふれる愛情と飼い主としての責任感から、自身の健康に気を配りつつ、犬との暮らしを楽しむたまねぎさん。愛犬との絆は心身に若々しさをもたらし、人生を喜びと幸せで満たしてくれる。【DOG LOVER】たまねぎさん岳（9歳）、風（3歳）、雷（3歳）3頭ともにオス／スタンダード・プードル■愛犬はいろいろなことを共有できる家族。私たちはいつも彼らに癒され、救われている3頭のスタンダード・プードルと暮らすたまねぎさん