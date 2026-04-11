ホッキョクグマのオスの赤ちゃんの一般公開が始まり、愛らしい姿を一目見ようという多くの来館者でにぎわいました。男鹿水族館GAOでは午前9時の開館を前に、県の内外から来た人たちが列を作りました。東京から「 これだけ小さいのは今だけあっという間に大きくなるのでとても楽しみにしてます」開館の5分ほど前に展示場に姿を現した真っ白な体の赤ちゃん。生後4か月余りとなり、9日時点の体重はおよそ19キロです。岩手の小学生「か