BTSが9日、韓国で「ARIRANG」ワールドツアーを開幕。メンバーが感極まる様子も見られた。ソウル郊外の高陽総合運動場で行われた初日公演は、あいにくの雨となったものの、メンバーがステージに姿を現すと会場は大きな歓声に包まれた。 【写真】兵役を終え無事に除隊したRMとV迷彩服でも隠せぬスター性 メンバーは1人1人、兵役による活動休止期間を経ての復帰について、観客に向