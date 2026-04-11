今回は、同僚女子に愛妻弁当をバカにされたエピソードを紹介します。「キャラ弁とかありえないですね」「この前、職場で妻が作ってくれた弁当を食べていたら、同僚の女子社員が近寄ってきて、『そのキャラ弁、お子さんの弁当と同じものですか？』『奥さん、手抜きしすぎですね』『大人の男性にキャラ弁とかありえない。美味しくなさそうだし』と、なぜか弁当をバカにされたんです。失礼な人だなと思いつつもスルーしようとしたら、