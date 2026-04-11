ユニットコムは4月11日、周年を迎える6店舗において「周年記念セール」を開始した。実施期間は4月24日（金）まで。パソコン工房 秋葉原・大阪日本橋店など6店舗で「周年記念セール」開催！ パーツも記念プライスに「パソコン工房 秋葉原本店」「パソコン工房 秋葉原パーツ館】」「パソコン工房 大阪日本橋店」「パソコン工房 新前橋店」「パソコン工房 つくば店」「パソコン工房 浜松店」の6店舗において周年記念セールが開催され