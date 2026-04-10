女子プロレス団体の「スターダム」は１０日、所属選手の肖像権の利用に関して注意喚起を行った。▽声明文は以下。日頃よりスターダムにご声援を賜り、誠にありがとうございます。最近、当社が保有・管理する選手の肖像、音声等を利用し、生成ＡＩ等を用いて新たな画像・映像を作成し、公開する例が多数確認されております。これらの行為は、当社の管理する著作権・パブリシティ権等の侵害となり得ることはもとより、場合によ