益若つばさ×DOLLYWINK復刻♡伝説のアイメイクが数量限定で再登場

平成を代表する人気アイメイクブランド「DOLLYWINK」が、ついに復刻♡益若つばさプロデュースの伝説的アイテムが、2026年4月10日（月）より数量限定で登場します。当時、店頭で即完売するほど話題となったつけまつげやアイシャドウが、今の時代にもフィットする“かわいい”を叶えて再びラインナップ。懐かしさと新しさが融合した注目の復刻コスメは、見逃せません♪

復刻で蘇るDOLLYWINKの魅力

2009年に誕生したDOLLYWINKは、益若つばさのこだわりが詰まったアイメイクブランド。

特に、まるで重ね付けしたような立体感を演出するつけまつげや、見たまま発色のアイシャドウは当時のトレンドを牽引しました。

今回の復刻では、そんな人気アイテムを厳選し、今でも使いやすいデザインとして再登場。令和のメイクにもなじむ“ドーリーな目元”を叶えてくれます♡

ネイチャーリパブリックから新作「メルティングスティック」♡韓国風チーク登場

人気アイラッシュ全4種

ドーリーウインクアイラッシュ復刻版

価格：1,320円(税込)

No.1ドーリースイート



No.3ナチュラルガーリー

No.5リアルヌード

No.7ヴィヴィッドポップ

1枚で重ね付けのようなボリューム感を叶える独自設計が魅力。益若つばさ自身がこだわり抜いてデザインした、ドーリーな目元をつくる定番シリーズです。

アイシャドウ復刻3色

ドーリーウインクアイシャドウⅡ復刻版 01ブラウン

価格：1,760円(税込)

02ピンクブラウン

03スモーキーブラウン

見たまま発色にこだわったブラウンベースのパレット。特に涙袋に使えるクリームベージュカラーは、今でもファンが多い名品です。ナチュラルなのに印象的な目元を演出します。

店頭で楽しむ特別ディスプレイ

店頭では、2009年当時と2026年現在の益若つばさが共演するビジュアルも展開。当時の衣装やヘアメイクを完全再現したディスプレイは、ファンにはたまらない特別な演出です。

懐かしさを感じながら、ブランドの魅力を改めて楽しめるのも今回の復刻のポイントです♪

※発売日：2026年4月10日（月）より順次。※店舗により異なる場合がございます。

※販売店：全国のドン・キホーテ系列店舗。※一部店舗で取り扱いのない場合がございます。

今こそ叶えるドーリーアイ♡

DOLLYWINKの復刻アイテムは、時代を超えて愛される“かわいい”が詰まった名品ぞろい。益若つばさのこだわりが息づくデザインは、今のメイクにも自然になじみ、理想のドーリーアイを叶えてくれます♡数量限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめ。この機会に、懐かしくも新しいアイメイクを楽しんでみてはいかがでしょうか♪