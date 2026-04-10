プロ野球界からうれしい話題です。帝京長岡高校出身の阪神タイガース・茨木秀俊投手がプロ初先発を果たし、粘りのピッチングで初勝利を挙げました。 9日のヤクルトとの一戦。プロ4年目の茨木が本拠地・甲子園で初の先発マウンドに立ちました。1回から伸びのあるストレートをコーナーに集め、5回までヤクルト打線に得点を与えません。 しかし、2点リードの6回。ツーアウト満塁とこの