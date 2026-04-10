プロ野球界からうれしい話題です。帝京長岡高校出身の阪神タイガース・茨木秀俊投手がプロ初先発を果たし、粘りのピッチングで初勝利を挙げました。



9日のヤクルトとの一戦。プロ4年目の茨木が本拠地・甲子園で初の先発マウンドに立ちました。1回から伸びのあるストレートをコーナーに集め、5回までヤクルト打線に得点を与えません。



しかし、2点リードの6回。ツーアウト満塁とこの日一番のピンチを招きますが、ブレーキの利いたチェンジアップで空振り三振。6回無失点の好投を見せた茨木は、勝ち投手の権利を得てこの回でマウンドをおります。



後を託されたのは新潟医療福祉大学出身の桐敷拓馬。新潟県勢リレーが実現します。桐敷も安定感のあるピッチングで無失点。雨脚が強まり7回コールドで試合が終わり、桐敷は今シーズン初セーブ。茨木はうれしいプロ初勝利です。



■阪神タイガース 茨木秀俊投手(21)

「率直にうれしい気持ち。頼もしい先輩がいるので、本当に自分は楽しんで自分の投球をしようという思いでマウンドに上がった。0点に抑えられたというところは自信を持って次につなげていきたい。」