ホンダは10日、小型EV「Super-ONE」を5月下旬に発売すると発表した。これに先立ち、16日から全国の販売店で先行予約の受付を開始する。【こちらも】ホンダの記事一覧はこちらSuper-ONEはAセグメントの電気自動車として開発され、日常の移動に楽しさを加える新しい価値を提案するモデルだ。軽量プラットフォームを活用し、軽快で安定した走行性能を実現した。■走る楽しさを強化したEVグランドコンセプトは「e: Dash BOOSTER