ベースモデルは2.0Lマイルドハイブリッド搭載の「リミテッド」 スバル・クロストレック リミテッドブラック｜Subaru Crosstrek Limited Black クロストレックは、ラギッドかつスポーティなデザインのコンパクトボディに、本格的なSUV性能を備えたクロスオーバーSUV。このたび発表された「リミテッドブラック」は、e-BOXER（2.0リッター直噴エンジン＋モーター）を搭載する「リミテ