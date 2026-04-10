スバルが“真っ黒”なクロストレックを発表！ ダークトーンの内外装パーツで精悍さを極めた一台に【新車ニュース】
ベースモデルは2.0Lマイルドハイブリッド搭載の「リミテッド」
スバル・クロストレック リミテッドブラック｜Subaru Crosstrek Limited Black
クロストレックは、ラギッドかつスポーティなデザインのコンパクトボディに、本格的なSUV性能を備えたクロスオーバーSUV。
このたび発表された「リミテッドブラック」は、e-BOXER（2.0リッター直噴エンジン＋モーター）を搭載する「リミテッド」をベースとした特別仕様車だ。
エクステリアには、ブラック塗装のドアミラーやルーフスポイラー、そしてダークメタリック塗装の18インチアルミホイールを採用。
インテリアではブラックのドアトリムやルーフ&ピラートリムを装備し、車両全体がダークトーンでコーディネートされている。
スバル・クロストレック リミテッドブラック｜Subaru Crosstrek Limited Black
スバル「クロストレック・リミテッドブラック」特別装備
・18インチアルミホイール（ダークメタリック塗装）
・本革巻ステアリングホイール（シルバーステッチ、ブレイズガンメタリック加飾）
・ナビゲーション機能
・フロントグリルバー（ブラック塗装）
・ドアミラー（ブラック塗装）
・ルーフスポイラー（ブラック塗装）
・シート表皮 ファブリック/トリコット[グレー/ブラック（シルバーステッチ）]（プレミアムS:HEV用）
・本革巻シフトレバー（ブレイズガンメタリック加飾）
・インパネトリム/インパネ加飾パネル（ブラック/カーボン調ブレイズガンメタリック塗装）
・インパネセンターリング&シフトリングパネル加飾（ブレイズガンメタリック塗装）
・ドアミラースイッチ（ブラック）
・ピアノブラック調加飾付パワーウインドウスイッチ
・ドアトリム（ブラック）
・ブラックルーフ&ピラートリム
SPECIFICATIONS
スバル・クロストレック リミテッドブラック｜Subaru Crosstrek Limited Black
ボディサイズ：全長4480×全幅1800×全高1575mm
ホイールベース：2670mm
最低地上高：200mm（社内測定値）
最小回転半径：5.4m
乗車定員：5人
車両重量：1560（FF）／1610（AWD）kg
総排気量：1995cc
エンジン：水平対向4気筒
最高出力：107kW（145ps）/6000rpm
最大トルク：188Nm（19.2kgf-m）/4000rpm
モーター最高出力：10kW（13.6ps）
モーター最大トルク：65Nm（6.6kgf-m）
トランスミッション：CVT
駆動方式：FF／AWD
WLTCモード燃費：16.4（FF）／15.8（AWD）km/L
税込車両価格：323万4000円（FF）／344万8500円（AWD）