ベースモデルは2.0Lマイルドハイブリッド搭載の「リミテッド」

スバル・クロストレック リミテッドブラック｜Subaru Crosstrek Limited Black

クロストレックは、ラギッドかつスポーティなデザインのコンパクトボディに、本格的なSUV性能を備えたクロスオーバーSUV。

このたび発表された「リミテッドブラック」は、e-BOXER（2.0リッター直噴エンジン＋モーター）を搭載する「リミテッド」をベースとした特別仕様車だ。

エクステリアには、ブラック塗装のドアミラーやルーフスポイラー、そしてダークメタリック塗装の18インチアルミホイールを採用。

インテリアではブラックのドアトリムやルーフ&ピラートリムを装備し、車両全体がダークトーンでコーディネートされている。

スバル・クロストレック リミテッドブラック｜Subaru Crosstrek Limited Black

スバル「クロストレック・リミテッドブラック」特別装備

・18インチアルミホイール（ダークメタリック塗装）

・本革巻ステアリングホイール（シルバーステッチ、ブレイズガンメタリック加飾）

・ナビゲーション機能

・フロントグリルバー（ブラック塗装）

・ドアミラー（ブラック塗装）

・ルーフスポイラー（ブラック塗装）

・シート表皮 ファブリック/トリコット[グレー/ブラック（シルバーステッチ）]（プレミアムS:HEV用）

・本革巻シフトレバー（ブレイズガンメタリック加飾）

・インパネトリム/インパネ加飾パネル（ブラック/カーボン調ブレイズガンメタリック塗装）

・インパネセンターリング&シフトリングパネル加飾（ブレイズガンメタリック塗装）

・ドアミラースイッチ（ブラック）

・ピアノブラック調加飾付パワーウインドウスイッチ

・ドアトリム（ブラック）

・ブラックルーフ&ピラートリム

SPECIFICATIONS

スバル・クロストレック リミテッドブラック｜Subaru Crosstrek Limited Black

ボディサイズ：全長4480×全幅1800×全高1575mm

ホイールベース：2670mm

最低地上高：200mm（社内測定値）

最小回転半径：5.4m

乗車定員：5人

車両重量：1560（FF）／1610（AWD）kg

総排気量：1995cc

エンジン：水平対向4気筒

最高出力：107kW（145ps）/6000rpm

最大トルク：188Nm（19.2kgf-m）/4000rpm

モーター最高出力：10kW（13.6ps）

モーター最大トルク：65Nm（6.6kgf-m）

トランスミッション：CVT

駆動方式：FF／AWD

WLTCモード燃費：16.4（FF）／15.8（AWD）km/L

税込車両価格：323万4000円（FF）／344万8500円（AWD）