BTSのワールドツアー「ARIRANG（アリラン）」が9日、韓国・ソウル郊外の高陽総合運動場でスタートした。公演後、JIMIN（ジミン、30）は、自宅に戻りライブ配信を行った。ツアー初日について「今日は雨がとてもたくさん降った。もし風邪をひいて寒さを感じた方がいらっしゃったら、申し訳なく思うと同時に、また来てくださって感謝の気持ちでいっぱいです。本当に疲れて大変だったのではないでしょうか。私たちの健康は心配しなくて