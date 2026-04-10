【モデルプレス＝2026/04/10】2026年劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の公開と、4月8日に発売される原作者・青山剛昌氏によるコミックス第108巻の発売を記念し、「名探偵コナン」の3D映像が4月10日〜5月10日の期間中に東京・渋谷の109フォーラムビジョンおよび大阪・梅田のdipビジョンにて放映されることがわかった。【写真】「名探偵コナン」3D映像放映イメージ◆「名探偵コナン」3D映像が放映決定本映像は「渋谷／梅田