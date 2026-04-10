米国のアップルオンラインストアで「Mac mini」と「Mac Studio」の出荷が大幅に遅れています。 ↑世界的メモリ不足の影響は免れず（画像提供／Adrian Maximiliano Arellano／Unsplash）。 海外メディアのMacRumorsによれば、RAM（メモリ）を増設した構成のMac miniおよびMac Studioの多くで、配送予定日が最大4〜5か月と表示されているとのこと。この遅れは、大容量のRAMを必要とする「AIサーバー」の需要急増による、世界的