プロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子（31）が9日、自身のインスタグラムを更新。ずっと伸ばしていた髪をショートカットにしたことを報告した。村上は「かみばっさー！！！あたま、かっるー！！！！」とつづり、赤髪ロングからショートに“変身”する動画を投稿。また、ストーリーズではオン眉に切りそろえた前髪や、後ろ姿も見せている。山口もえは「とっても似合ってる〜〜〜」アンミカも「さっぱり可愛い」