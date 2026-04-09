山口県内の多くの公立小学校で9日、入学式が行われ、新1年生が期待を胸に学校生活をスタートさせました。このうち、周南市の秋月小学校には新1年生21人が入学し、保護者らが見守る中、堂々と入場しました。式では荒木裕二校長が「安心して毎日元気に学校に来てください」と呼びかけたあと、6年生の宮西茉昊さんが歓迎のことばを送りました。（6年・宮西茉昊さん）『秋月小学校はあいさつで笑顔あふれる秋月小を合言葉に して