アメリカとイランが合意したとされる停戦は、依然として不透明な状況です。 【写真を見る】「ここがないと困る」常連の愛に支えられイラン情勢が老舗銭湯を直撃苦渋の100円値上げ熊本「たかの湯」 そして、それによる原油価格の高騰は様々なところに影響が出ています。 「ごゆっくりどうぞ～」 熊本市東区の「たかの湯」です。 この場所で約40年続く老舗の銭湯で、生活の一部として毎日利用する常連客がほとんど