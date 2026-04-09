NHKは9日、再来年2028年に放送する大河ドラマ（日曜後8・00）第67作がジョン万次郎を主人公とした「ジョン万」、主演は俳優の山崎賢人（31）に決定したと発表した。山崎は大河初出演にして初主演となる。会見した山崎は「ジョン万次郎さんのことを知れば知るほど魅力的な人で、ジョン万次郎さんの人生を1年かけてこれから作っていけることが本当に幸せです」と喜びを語った。主人公は「ジョン万次郎」こと中濱万次郎。歴史に