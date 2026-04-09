NHKは9日、東京・渋谷の同局で会見を行い、再来年2028年に放送する大河ドラマ（日曜後8・00）第67作が、漂流の末にアメリカ合衆国を訪れた最初の日本人の一人、ジョン万次郎を主人公とした「ジョン万」、主演は俳優の山崎賢人（31）、脚本は連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」などの藤本有紀氏に決定したと発表した。19世紀の日米と太平洋を舞台に“漂流者”となった庶民の一大感動巨編。2010年の俳優デビューから18年、山崎は大河初出演にして初主演に挑む。藤本氏は12年「平清盛」以来16年ぶり2回目の大河脚本となる。

山崎は「ジョン万次郎さんのことを知れば知るほど魅力的な人で、これからジョン万次郎さんの人生を1年かけてドラマを作っていけることが本当に幸せです」と喜びを語った。

山崎によると、オファーは「半年以上前」。大河初出演にして初主演の大役を担うが「ビックリしました。大河ドラマには歴史ある格式高いイメージがあって、撮影期間も長期にわたる分、一人の人生を色濃く描いていける魅力を感じていました。ジョン万次郎さんが本当に魅力的で演じてみたいなとシンプルに思いました。やるぞ！という気持ちになって、凄くワクワクしています」と驚きと喜びを明かした。

ジョン万次郎の魅力を「14歳で漂流して、アメリカの捕鯨船に拾ってもらってアメリカに行って。当時では考えられない冒険を繰り広げている。その根底にある強さ、心のタフさ、仲間思いな部分、優しい部分、困難があってもワクワクする好奇心の方が勝ってしまう部分」と表現。「自分が大河ドラマをやらせていただく緊張もあるし、怖さもあったんですけど、それよりもこの船に乗って航海してみたいというワクワクの方が強かった」と自身に重ね合わせた。

主人公は「ジョン万次郎」こと中濱万次郎。歴史に名が残るはずなどなかった貧しき漁師だが、漂流の悲劇の末に救出されてアメリカに渡り、日本を救う“知と技”を得た一流の船乗りとなる。異国の友は彼を「John Mung（ジョン マン）」と呼んだ――。19世紀の日米と太平洋を舞台に、命がけのサバイバルの連続と遥かなる再会のロマンを描く“漂流者”となった庶民の一大感動巨編だ。

現在放送中の「豊臣兄弟！」、幕臣・小栗忠順を主人公とした来年の「逆賊の幕臣」に続く大河ドラマ通算67作目となる。

【過去10年の歴代NHK大河ドラマ】（左からタイトル・主人公・時代・脚本・主演）

2018年「西郷どん」西郷隆盛（幕末〜明治中期）中園ミホ 鈴木亮平

2019年「いだてん〜東京オリムピック噺〜」金栗四三＆田畑政治（明治末期〜昭和中期）宮藤官九郎 中村勘九郎＆阿部サダヲ

2020年「麒麟がくる」明智光秀（戦国）池端俊策 長谷川博己

2021年「青天を衝け」渋沢栄一（幕末〜昭和初期）大森美香 吉沢亮

2022年「鎌倉殿の13人」北条義時（平安末期〜鎌倉初期）三谷幸喜 小栗旬

2023年「どうする家康」徳川家康（戦国〜江戸初期）古沢良太 松本潤

2024年「光る君へ」紫式部（平安中期）大石静 吉高由里子

2025年「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」蔦屋重三郎（江戸中期）森下佳子 横浜流星

2026年「豊臣兄弟！」豊臣秀長（戦国）八津弘幸 仲野太賀

2027年「逆賊の幕臣」小栗忠順（幕末）安達奈緒子 松坂桃李