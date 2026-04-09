NTTドコモは、ドコモオンラインショップで販売中の一部端末で、端末購入プログラム「いつでもカエドキプログラム」利用時の残価を変更する。「iPhone 16」（128GB）と「Samsung Galaxy S26」（256GB）が対象。変更が適用されるのは4月10日から。 Samsung Galaxy S26 10日に変更される機種と残価は、「iPhone 16」（128GB）が8万9265円→10万320円、「Samsung Galaxy S26」（256GB）が8万5800円→9万9000円。どちらも、